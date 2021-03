Gigi Buffon continua a confermarsi un ottimo portiere, ma presto potrebbe dire basta con il calcio giocato. L’estremo difensore viene ancora preso in considerazione dall’allenatore Andrea Pirlo, l’ex Parma è stato protagonista anche di buone partite ed ottime parate. I 43 anni sulle spalle però pesano molto e Buffon potrebbe decidere di ritirarsi dal calcio giocare e magari impegnarsi in un altro ruolo. E’ quanto riferito dallo stesso portiere della Juventus che in un’intervista a ‘The Guardian’ ha fornito interessanti indicazioni sul suo futuro.

Il futuro di Buffon

Gigi Buffon potrebbe ritirarsi al termine della stagione. “Nella mia testa c’è davvero un ultimo segnale di stop, un limite massimo, che è giugno 2023. Ma potrei anche smettere tra quattro mesi. Rinnovo a fine stagione? Ho imparato che nulla è certo nella vita…”.

Il portiere è ancora competitivo tra i pali: “dicono che quando si raggiunge la mia età, il declino avviene tutto in una volta, da un momento all’altro. Non ci credo. Sento quello che provo e le sensazioni che provo dentro di me non mi fanno pensare che ci sarà un crollo improvviso”.

Infine su Pirlo: “di fronte ad altre persone, sarà sempre ‘Mister’. Questa è una questione di ruoli, una questione di rispetto, una questione di intelligenza. Finché siamo qui, lui ha un ruolo e io un altro. Quando lasciamo questo posto o usciamo insieme, allora possiamo essere Gigi e Andrea”.