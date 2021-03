La Serie A su DAZN: il costo dell’abbonamento ed il tipo di connessione

E’ arrivata la svolta per quanto riguarda i diritti tv, DAZN si è aggiudicata la Serie A per il triennio 2021-2024. Si tratta di una rivoluzione epocale per il mondo del calcio, anche dal punto di vista della visione dei match. Non ci sarà più il decoder, basterà scaricare l’app per assistere alle partite su smartphone, pc, tv tablet e anche consolle di gioco. Gli abbonati potranno seguire tutte le partite del campionato di Serie A, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Ogni abbonamento darà la possibilità di collegare sei dispositivi, due in contemporanea.

La Serie A su DAZN, il costo dell’abbonamento

“Oggi il 99% delle famiglie italiane può già dotarsi di una connessione a banda larga con diverse tecnologie, ottima per la ricezione di tutti i servizi internet compresa la visione della propria squadra del cuore”, l’ammissione di DAZN. Secondo le prime indicazioni il costo dell’abbonamento dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-35 euro al mese. Il metodo di pagamento può essere scelto direttamente sull’app oppure sul sito www.dazn.com. Previsti anche approfondimenti in studio. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A ha commentato così: “l’assegnazione ha visto convergere i voti di 16 associate, ritrovando un consenso che era mancato nelle precedenti assemblee, su una proposta che ancora una volta porta la Lega Serie A all’avanguardia nel panorama mondiale delle grandi Leghe sportive. Riteniamo che la proposta possa anche avere una valenza sistemica per il Paese intero, costituendo un volano importante per accelerare il processo di digitalizzazione, come auspicato a gran voce dal Governo anche in questi giorni”.