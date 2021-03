Lippi può tornare alla Juventus: l’idea di Andrea Agnelli

La Juventus è concentrata sul finale di stagione, il rendimento dei bianconeri non è stato di certo entusiasmante. La squadra di Andrea Pirlo è lontanissima dalla zona scudetto, nell’ultimo match ha perso pesantemente contro il Benevento e la situazione si è complicata quasi definitivamente. In Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale da una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico come il Porto. La dirigenza non è assolutamente contenta del percorso con Pirlo in panchina, ma con ogni probabilità continuerà con l’ex centrocampista anche nella prossima stagione. Prevista una mezza rivoluzione anche sulla squadra.

Juventus, può tornare Lippi

Nel frattempo continuano a circolare con sempre più insistenza le voci su un possibile ritorno alla Juventus di Marcello Lippi. Ovviamente non in veste di allenatore, ma come responsabile dell’area tecnica. L’intenzione del presidente Agnelli è quella di costruire una struttura societaria solida. Lippi rappresenta una figura di assoluto di spessore, può contare su grande esperienza e conosce molto bene l’ambiente. Sarebbero andati in scena i primi contatti tra le parti, l’ex Ct della Nazionale avrebbe dato già l’ok al trasferimento, previsti nuovi contatti entro le prossime settimane.