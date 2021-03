Luis Fabiano ricoverato a causa del Covid-19: O Fabuloso è in ospedale

Continuano a registrarsi nuovi casi al Covid-19, soprattutto in Brasile. La pandemia ha condizionato inevitabilmente anche il mondo del pallone, nelle ultime ore si è verificato un episodio che riguarda il calcio. L’ex attaccante Luis Fabiano è stato ricoverato in ospedale, l’annuncio è arrivato direttamente dal suo entourage. Il brasiliano era risultato positivo al Coronavirus ed è sotto osservazione in un reparto generale di un ospedale di San Paolo. “Ha avuto sintomi legati alla malattia e il suo medico gli ha consigliato di andare in ospedale per un monitoraggio più attento”, ha detto il portavoce. Lo stesso Luis Fabiano ha tranquillizzato tutti: “Grazie per la vostra preoccupazione, messaggi positivi e preghiere. Adesso sono in ospedale, ma sto bene e ricevo buone cure. Spero di essere presto fuori”, ha scritto su Twitter.

Chi è Luis Fabiano

Luis Fabiano è un ex calciatore brasiliano con passaporto spagnolo, di ruolo attaccante, era soprannominato O Fabuloso. E’ stato un giocatore di grande talento, dotato di senso per il gol. Si è messo in mostra grazie al suo tiro potente, molto bravo anche negli inserimenti grazie alla sua velocità. La carriera è iniziata dalle giovanili del Guarani, ma la prima grande esperienza è stata con il Ponte Preta. Indossa anche le maglie di Rennes, San Paolo e Porto, ma l’avventura più importante è stata con il Siviglia. Poi il ritorno in Brasile, al San Paolo, chiude la carriera con Tianjin Quanjian e Vasco da Gama. Protagonista anche la maglia della nazionale brasiliana.