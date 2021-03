Napoli, Hamsik ha scelto il Goteborg: “anima e corpo per questo club”

Colpo di scena sul futuro di Marek Hamsik. L’ex Napoli sembrava ad un passo dal ritorno allo Slovan Bratislava, alla fine lo slovacco ha accettato il corteggiamento del Goteborg. E’ reduce dall’esperienza cinese che nel complesso è stato altalenante, le qualità del calciatore non sono di certo in dubbio e l’intenzione è quella di tornare grande protagonista. L’inizio del campionato svedese è previsto per il 10 aprile, l’esordio del Goteborg è fissato in trasferta contro l’Orebro. L’intenzione è quella di raggiungere il miglior risultato possibile.

Le parole di Hamsik

Marek Hamsik si è presentato con il botto, il Goteborg potrà contare sulle prestazioni di un grandissimo calciatore dal punto di vista tecnico e umano. Le prime parole sono da grande leader.

“Sono molto felice di essere qui e sono positivamente sorpreso delle opportunità che ci sono qui. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e iniziare ad allenarmi con loro. Come tutti sanno, sono qui con un contratto a breve termine, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo. Darò anima e corpo per questo club”.