Serie A, la corsa salvezza: è ancora tutto aperto, tante squadre coinvolte. Il calendario a confronto

In attesa dello scontro per le zone alte della classifica tra Inter e Atalanta è il momento di un primo bilancio sulla 26esima giornata del campionato di Serie A. In particolar modo sono arrivate interessanti indicazioni anche per la zona salvezza, è tutto aperto e tante squadre dovranno guadagnarsi la permanenza fino all’ultima giornata. Lo scatto più importante è stato quello del Crotone che ha superato il Torino, la cura Serse Cosmi comincia a dare i primi frutti, pericolosi i pareggi negli scontri Spezia-Benevento e Fiorentina-Parma. Continua l’ottimo momento al Cagliari dopo l’arrivo di Semplici, sono tre i risultati utili consecutivi, sconfitte per Genoa e Bologna sui difficili campi di Roma e Napoli.

Serie A, la situazione in zona salvezza

CROTONE 15 PUNTI – La situazione è ancora critica, ma il successo nello scontro diretto contro il Torino ha riportato fiducia. L’arrivo di Serse Cosmi in panchina è una garanzia almeno dal punto di vista della grinta, ma anche dal punto di vista tecnico il passo in avanti è sembrato evidente. Continua ad essere la candidata all’ultimo posto, ma il calcio ha abituato anche a grandi sorprese. Due trasferte difficili nelle prossime due contro Lazio e Napoli.

LAZIO-CROTONE

CROTONE-BOLOGNA

NAPOLI-CROTONE

PARMA 16 PUNTI – Altra occasione buttata al vento per la compagine di D’Aversa. La salvezza è ancora possibile, ma serve un cambio di passo immediato. Nelle ultime partite ha sprecato tantissime occasioni, si deciderà tanto nelle prossime tre sfide. Gli infortuni hanno condizionato il rendimento di una squadra che è troppo giovane, l’esperienza in questa fase della stagione è fondamentale. Nelle prossime gare prima la Roma, poi Genoa e Benevento.

PARMA-ROMA

PARMA-GENOA

BENEVENTO-PARMA

TORINO 20 PUNTI – La sconfitta contro il Crotone è stata pesantissima, ma condizionata dai tanti casi di Coronavirus degli ultimi giorni. La squadra di Nicola deve ancora recuperare due partite ma il terzultimo posto è comunque preoccupante. Proibitivo il prossimo match contro l’Inter, poi Sassuolo e Sampdoria.

TORINO-INTER

TORINO-SASSUOLO

SAMPDORIA-TORINO

CAGLIARI 22 PUNTI – L’arrivo in panchina di Semplici ha svoltato la stagione, sono arrivati 7 punti in 3 partite che hanno permesso ai sardi di rilanciarsi in classifica. Anche contro la Sampdoria la prestazione è stata all’altezza, la squadra è sicuramente forte per raggiungere l’obiettivo. Adesso il gruppo è più compatto. Difficile il prossimo match contro la Juventus, poi sfide chiave contro Spezia e Verona.

CAGLIARI-JUVENTUS

SPEZIA-CAGLIARI

CAGLIARI-VERONA

BENEVENTO-SPEZIA-FIORENTINA 26 PUNTI – Sono tre squadre che possono essere considerate in difficoltà. Il pareggio in Spezia-Benevento rischia di condizionare entrambe con le due squadre che possono essere risucchiate verso il basso. La Fiorentina si è salvata all’ultimo contro il Parma, ma la prestazione è stata preoccupante e ha fatto infuriare il presidente Commisso.

Benevento

BENEVENTO-FIORENTINA

JUVENTUS-BENEVENTO

BENEVENTO PARMA

Spezia

ATALANTA-SPEZIA

SPEZIA-CAGLIARI

LAZIO-SPEZIA

Fiorentina

BENEVENTO-FIORENTINA

FIORENTINA-MILAN

GENOA-FIORENTINA

LE ALTRE SQUADRE – Genoa e Bologna al momento sembrano tranquille e non dovrebbero essere a rischio. In particolar modo la squadra di Ballardini è reduce da un ottimo periodo nonostante il ko contro la Roma, la rosa del Bologna è attrezzata per salvarsi con tranquillità.