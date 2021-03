Si decide il futuro di Cristiano Ronaldo: la richiesta della Juventus per lasciare partire il portoghese

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora molto incerto ma sembra lontano dalla Juventus. Non sono mancate le critiche nei confronti del calciatore bianconero, reduce da due prestazioni veramente deludenti agli ottavi di Champions League contro il Porto. La stagione della squadra di Andrea Pirlo può essere considerata negativa, in campionato è lontanissima dalla vetta della classifica occupata dall’Inter mentre in Champions League è uscita agli ottavi di finale contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. La dirigenza non è sicuramente soddisfatta del rendimento, la posizione dell’allenatore non è al momento a rischio, mentre si sta programmando una rivoluzione della rosa.

Il futuro di Cristiano Ronaldo

L’ingaggio di Cristiano Ronaldo (31 milioni di euro) pesa tantissimo per le casse della Juventus, soprattutto in un periodo di crisi come quello post pandemia da Coronavirus. I bianconeri hanno deciso di prendere il portoghese per vincere la Champions League, da questo punto di vista l’acquisto è stato un fallimento. Il rendimento in campionato è stato positivo grazie ad una serie di scudetti, mentre dal punto di vista del merchandising il passo in avanti è stato importante, ma non quanto ipotizzato dalla dirigenza. Adesso non sono arrivati nemmeno i risultati, la conferma di Cristiano Ronaldo alla Juventus non sembra avere senso, anche perché con l’arrivo di Pirlo in panchina l’intenzione è quella di costruire una squadra giovane. Sono tante le squadre che potrebbero fare al caso di CR7: è pronto un nuovo assalto di Psg e Manchester United. Le altre soluzioni sono Stati Uniti, Qatar o Dubai, ma nelle ultime ore circola con insistenza il nome del Real Madrid. La richiesta della Juventus? 30 milioni di euro.