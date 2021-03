Nemmeno il tempo di festeggiare il successo in campionato contro il Sassuolo che l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha dovuto fare i conti con una disavventura. Il tecnico bianconero è stato infatti beccato dalle forze dell’ordine in una festa privata insieme ad altre 7 persone in appartamento di via Marangoni, a Udine, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo. La festa è stata realizzata dopo il successo dei bianconeri nella sfida del campionato di Serie A contro il Sassuolo, tre punti che hanno permesso all’Udinese di ipotecare la salvezza. Il lavoro svolto da Gotti è stato veramente eccezionale.

Il provvedimento nei confronti di Gotti

L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha dovuto fare i conti con un duro provvedimento. Il tecnico ha partecipato ad un party privato e, secondo quanto ricostruito, i vicini di casa avrebbero contattato le forze dell’ordine, infastiditi dai rumori provenienti dall’appartamento. Immediato l’intervento della Polizia che ha individuato 8 persone all’interno della casa, tra cui anche Luca Gotti. Inevitabilmente è scattata la multa di 400 euro. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente, l’Udinese non è uscita allo scoperto e non ha preso ancora provvedimenti nei confronti dell’allenatore.