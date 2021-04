Europa League, Granada-Manchester United: un uomo nudo entra in campo [VIDEO]

Incredibile episodio che si è verificato nella partita di Europa League tra Granada e Manchester United, un uomo nudo è entrato in campo. Si stanno giocando le partite di andata dei quarti di finale della competizione, sono in arrivo tantissime indicazioni in vista della gara di ritorno.

All’intervallo i Red Devils sono in vantaggio con il risultato di 0-1, il marcatore è stato Rashford dopo 31 minuti. Ma la sfida è salita alla ribalta per un episodio particolare: un uomo nudo è entrato sul terreno di gioco durante un’azione dei padroni di casa. La gara è stata interrotta per qualche minuti ed il tifoso è stato portato fuori dal campo.