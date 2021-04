Festino in casa Juventus: l’allenatore Andrea Pirlo annuncia i provvedimenti nei confronti di McKennie, Dybala e Arthur

E’ sempre più caos in casa Juventus, il club bianconero deve fare i conti anche con problemi fuori dal campo. In particolar modo a tenere banco è il festino organizzato dal centrocampista McKennie, presenti altri due calciatori bianconeri: Dybala e Arthur. Secondo quanto confermato anche da un vicino, i calciatori avrebbero violato le regole di distanziamento, non indossavano le mascherine ed in più è stata annunciata la presenza al party anche di giovani ragazze. Sono in arrivo delle multe per non aver rispettato le norme sul Coronavirus, in più è arrivato un provvedimento anche dalla Juventus.

Festino alla Juventus, il provvedimento del club

La Juventus non ha gradito il comportamento di McKennie, Dybala e Arthur, è stato deciso un duro provvedimento che è stato confermato anche dall’allenatore Andrea Pirlo in conferenza stampa. “Prendo la parola io per parlare del festino dell’altra sera, così poi pensiamo alla partita. I tre giocatori coinvolti non sono convocati per la gara di domani. Vedremo quando torneranno a lavorare. Non voglio più avere a che fare con questo discorso”. I calciatori non scenderanno dunque in campo nel fondamentale derby di campionato contro il Torino, si tratta di una dura presa di posizione da parte della dirigenza.