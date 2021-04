Galeone sul futuro di Allegri: “è pronto a tornare. La Juventus? Non lo escludo…”

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in corsa. Continuano a circolare con insistenza le voci sul ritorno alla Juventus, sarebbero andati già in scena incontri tra l’allenatore ed il presidente Agnelli. Il club bianconero sta attraversando un momento veramente difficile, sicuramente il peggiore degli ultimi anni: è lontanissimo dalla vetta della classifica occupata dall’Inter ed è reduce da due brutte partite contro il Benevento e Torino. In Champions League è stata eliminata dal Porto, ma soprattutto a preoccupare è la posizione in classifica con il quarto posto che è sempre più a rischio. La panchina di Pirlo traballa e si giocherà tutto nel recupero contro il Napoli.

Galeone su Allegri

Allegri vorrebbe tornare in panchina dalla prossima stagione, ma potrebbe accettare un incarico a campionato in corso solo per la Juventus. Sull’argomento ha deciso di parlare Giovanni Galeone, grande amico di Allegri. Interessanti dichiarazioni rilasciate a ‘La Gazzetta dello Sport’: “L’ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di tornare a giugno, quindi avrà qualcosa in mano. Io non gli chiedo cosa e non voglio che me lo dica. Ma l’ho sentito molto deciso”. Sul rapporto con Agnelli: “ottimo. Anche quando si sono lasciati con il presidente non c’erano stati attriti. Si sono sentiti anche l’anno scorso più volte, non si sono abbandonati completamente. Non so se il suo ritorno sia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo avesse chiesto un anno fa l’avrei escluso. Ora no”.