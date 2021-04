Juventus-Allegri, arrivano conferme: il ritorno di Max è più di un’idea

Arrivano conferme sul ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. E’ una situazione difficilissima in casa bianconera, il tecnico Andrea Pirlo è a serio rischio esonero dopo il pareggio contro il Torino. La Vecchia Signora è distante addirittura 12 punti dall’Inter, la Juve è già tagliata fuori dalla corsa al titolo, dovrà mantenere almeno la quarta posizione per la qualificazione alla prossima Champions League. E’ una vera e propria bagarre, mercoledì andrà in scena uno scontro diretto contro il Napoli, l’ex centrocampista si gioca la panchina. Pirlo non può permettersi la sconfitta e dovrà tirare fuori il meglio dalla squadra.

L’ipotesi Allegri

Già da alcune settimane circola la soluzione che porta al ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri. Arrivano conferme sull’incontro con il presidente Andrea Agnelli, il faccia a faccia sarebbe però avvenuto prima del derby contro il Torino. Ufficialmente per gli auguri di Pasqua, Agnelli e Allegri sono legati da un rapporto di amicizia ma con ogni probabilità si è parlato anche della panchina della Juventus. Allegri sarebbe disposto a tornare anche a campionato in corso, ovviamente anche con la possibilità di rimanere nella prossima stagione. Il ritorno di Allegri è molto più di un’idea.