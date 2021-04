Juventus, dalla Spagna: “c’è il via libera di CR7, può tornare Allegri”

Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero sta valutando un ribaltone in panchina dopo le ultime prestazioni veramente deludenti. La dirigenza non ha gradito in particolar modo le ultime due partite, la sconfitta contro il Benevento ha rappresentato una figuraccia, mentre nel derby contro il Torino è arrivato solo un pareggio. La squadra di Andrea Pirlo occupa la quarta posizione e sarà chiamata da un vero e proprio scontro per la Champions League, il tecnico non potrà fallire il match contro il Napoli. L’obiettivo a questo punto è quello di chiudere il campionato nelle prime quattro posizioni, l’assenza dalla Champions League porterebbe un gravissimo danno dal punto di vista economico.

La voce dalla Spagna su Allegri

Nel frattempo iniziano a circolare voci anche dalla Spagna su un possibile ritorno di Allegri alla Juventus. La panchina di Andrea Pirlo è sempre più in bilico, il presidente Agnelli e l’allenatore Allegri sono legati ad un ottimo rapporto di amicizia, è già andato in scena un incontro tra le parti e ovviamente si è parlato anche della panchina dei bianconeri. Secondo quanto riporta Don Balon Cristiano Ronaldo sarebbe favorevole al ritorno di Massimiliano Allegri. La Juventus non ha certamente bisogno del via libera del portoghese, però il pensiero di CR7 è stato sempre preso in grande considerazione dalla dirigenza.