Neymar, insulti pesantissimi contro l’attaccante: “è uno sporco truffatore”

La stagione di Neymar è stata molto importante, l’attaccante non è riuscito però ad incidere nell’andata della semifinale di Champions League contro il Manchester City. La qualificazione per il Psg si è complicata terribilmente, la squadra di Pochettino sarà chiamata da una vera e propria impresa per ribaltare il risultato dell’andata. Neymar è un serio candidato per la vittoria del Pallone d’Oro, ma dovrà riuscire a conquistare qualche trofeo, anche la vittoria della Ligue 1 è ancora a rischio. Il brasiliano fa sempre molto discutere anche per il suo atteggiamento fuori dal campo, in particolar modo continuano ad arrivare reazioni contro l’attaccante.

Gli insulti nei confronti di Neymar

Le critiche pesantissime si sono registrate da Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis. Il tifoso del Manchester City si è lasciato andare ad un commento durissimo: “Mandate fuori quello sporco st***** tuffatore di Neymar. E’ solo un piccolo str**** tuffatore”. Sono arrivate tantissime reazioni, in particolar modo sui profili social si è creato un vero e proprio botta e risposta tra i tifosi di Neymar ed i supporter delle altre squadre.