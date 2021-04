Real Madrid-Barcellona: Benzema sblocca il Clasico di tacco, poi il gol di Kroos [VIDEO]

Si sta giocando il Clasico della Liga spagnola, in campo Real Madrid e Barcellona in un vero e proprio scontro per il titolo. E’ una corsa al primo posto bellissima, anche l’Atletico Madrid può togliersi ancora tante soddisfazioni.

La sfida si sblocca dopo appena 13 minuti, il marcatore è come al solito Benzema, il francese si conferma in grandissima forma ma soprattutto decisivo nelle partite importanti. I blaugrana non entusiasmano ed il Real Madrid raddoppia con Kroos. Strada in discesa per i Blancos, il Barcellona chiamato in una vera impresa per rientrare in corsa. In basso il VIDEO.