Serie B, Cremonese-Empoli posticipata: il motivo

Dopo la pausa torna in campo anche il campionato di Serie B, si gioca la 31esima giornata. Il torneo cadetto entra sempre più nel vivo, il rush finale è destinato a regalare sorprese, nel frattempo la sfida tra Cremonese e Empoli è stata posticipata. Le due squadre sono in lotta per obiettivi completamente diversi: la Cremonese deve conquistare la salvezza, mentre l’Empoli guida la classifica con margine ed è la principale candidata alla promozione. La Cremonese è in serie positiva da tre giornate, nell’ultimo match ha pareggiato contro l’Ascoli, mentre l’Empoli ha conquistato tre punti contro l’Entella.

Cremonese-Empoli posticipata

Nel frattempo la sfida tra Cremonese ed Empoli è stata posticipata. Il motivo? Un focolaio di Coronavirus scoppiato nel club ospite. Dopo il blocco degli allenamenti, la Lega Serie B ha deciso di accettare la richiesta presentata dal club toscano: “La Lega B comunica che la gara tra Cremonese ed Empoli, valevole per la 31a giornata della Serie BKT e in programma venerdì 2 aprile 2021, è stata rinviata a data da destinarsi vista l’istanza presentata dalla società Empoli F.C. in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020 che norma il rinvio delle gare per questioni legate alle positività da Covid-19”.