Terremoto nel campionato di Serie D, aperta un’indagine per partite truccate: 8 squadre nei guai

Un vero e proprio terremoto nel campionato di Serie D che potrebbe portare pesantissime conseguenza anche dal punto di vista della classifica: nel mirino sono finite alcune partite considerate truccate. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il Procuratore Federale ha informato alcune società del raggruppamento meridionale ed alcuni tesserati su indagini su presunte gare truccate. Si tratta di un fascicolo di 32 pagine che ha come oggetto la “Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al Campionato di Serie D 2019-20 (Girone I)”, tra i coinvolti anche dirigenti, allenatori, calciatori.

Le squadre nel mirino

Sarebbero 8 le squadre coinvolte: Acireale, Troina, San Tommaso, Gela, Licata, Rotonda, Alcamo e Marsala. Nel dettaglio il Procuratore Federale ha firmato la notifica di conclusione delle indagini su alcune partite considerate sospette che si riferiscono alla scorsa stagione. Le gare sarebbero state truccate per permettere la vincita agli scommettitori di somme di denaro. Tra le partire nel mirino anche Acireale-Troina 4-2 del 22 settembre 2019 e San Tommaso-Acireale 0-1 del 9 febbraio 2020.