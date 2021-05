Allegri alla Juventus, è fatta: c’è l’accordo per il grande ritorno, esonerato Pirlo

E’ fatta, Massimiliano Allegri torna alla Juventus. La notizia era nell’aria e adesso ha trovato conferme, manca solo l’ufficialità. Il tecnico livornese ha deciso di tornare in bianconero e ha rifiutato il corteggiamento di Inter e Real Madrid, prenderà il posto di Andrea Pirlo: l’ex centrocampista è stato esonerato.

Si tratta di una nuova sfida interessante per Massimiliano Allegri che dovrà riportare entusiasmo dopo una stagione deludente nonostante le vittorie in Supercoppa e Coppa Italia. L’obiettivo è quello di tornare a lottare per lo scudetto ed arrivare il più lontano possibile in Champions League.