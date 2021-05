Atalanta-Juventus 1-2, le pagelle: la Coppa Italia è dei bianconeri, decide Chiesa ma il migliore è Kulusevski

Si è conclusa la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, la sfida è stata equilibrata e non sono mancate le emozioni. Partenza sprint della squadra di Gasperini che va vicina al gol con Duvan Zapata in due occasioni, Buffon è attento. La compagine di Andrea Pirlo si fa vedere e trova il gol con una magia a giro di Kulusevski. La reazione dell’Atalanta è immediata, è Malinovskyi al 41′ a trovare il pareggio. Nella ripresa si verificano occasioni da una parte e dall’altra, la più importante è per i bianconeri: colpo di tacco di Ronaldo, ma il tiro di Chiesa si stampa sul palo. Al 72′ la Juventus passa, assist di Kulusevski e questa volta Chiesa non sbaglia. Finisce 1-2, la Coppa Italia è della Juventus.

Atalanta-Juventus, le pagelle

Atalanta (3-4-2-1):

Gollini voto 6: non è responsabile in occasione della magia di Kulusevski, salva nel secondo tempo e non può nulla su Chiesa.

Toloi voto 6.5: si conferma ad ottimi livelli, oggi una buona prova.

Romero voto 5.5: qualche sbavatura di troppo, nervoso nel finale.

Palomino voto 6.5: ottimo in fase di chiusura, va anche vicino al gol.

Hateboer voto 6.5: si conferma una spina nel fianco nella metà campo avversaria.

De Roon voto 6: sbaglia qualche passaggio di troppo, ma non è stata una brutta partita.

Freuler voto 6.5: è un calciatore completo, si fa vedere in entrambe le fasi del gioco.

Gosens voto 6: viene toccato duramente da Cuadrado, l’intervento lo condiziona un pò.

Malinovskyi voto 7: la sua posizione è sempre pericolosa per gli avversari, pareggia i conti con un tiro potente.

Pessina voto 6: dimostra una discreta qualità, ci prova con azioni personali.

Zapata voto 6.5: è devastante nei primi minuti e va vicino al gol in due occasioni.

(dal 68′ Muriel 5.5)

(dal 68′ Pasalic 5.5)

(dal 76′ Ilicic 5.5)

(dal 77′ Djimsiti s.v.)

(dall’83’ Miranchuk s.v.)

Juventus (4-4-2):

Buffon voto 6.5: decisivo nel primo tempo con un grandissimo intervento, non può nulla su Malinovskyi.

Cuadrado voto 6.5: un’altra prestazione convincente del colombiano, corre senza sosta.

De Ligt voto 6.5: una sbavatura nel primo tempo, ma nella ripresa salva un gol già fatto.

Chiellini voto 6: nei primi minuti è in difficoltà, poi sale in cattedra.

Danilo voto 6: non spinge tantissimo, pensa anche alla fase difensiva.

McKennie voto 6.5: protagonista della giocata in occasione del gol di Kulusevski.

Bentancur voto 6.5: uno dei migliori nel primo tempo, si conferma anche nella ripresa.

Rabiot voto 6: commette qualche errore di troppo e non riesce a cambiare passo.

Chiesa voto 7.5: si sveglia nel secondo tempo, il palo grida ancora vendetta. Poi segna su assist di Kulusevski.

Kulusevski voto 8: si inventa il gol con un tiro a giro bellissimo, riscatta le ultime prestazioni, assist bellissimo per Chiesa.

Ronaldo voto 6: non è stata una partita bellissima, ma l’assist sul palo di Chiesa è da grandissimo calciatore.

(dal 74′ Dybala 6)

(dall’81’ Bonucci 6)