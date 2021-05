Benevento, Vigorito è una furia: “quando si vuole ammazzare il Sud, si manda Mazzoleni al VAR”

E’ furia Benevento dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro il Cagliari. Nel mirino è finito il calcio di rigore non concesso su un tocco su Nicolas Viola, pesantissime dichiarazioni del presidente Vigorito ai microfoni di Sky Sport.

“Credo che con i mezzi che ha a disposizione, il calcio possa fare a meno di fare filosofia e discutere di massimi sistemi e teoremi e debba fermarsi a guardare le immagini, che hanno visto in tutta Italia. Tutti tranne Mazzoleni: non ho mai parlato di arbitri, ma mi sono arrivati messaggi da Napoli, e tutti hanno scritto che Mazzoleni è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud. Possiamo togliere il VAR, è diventata una scusante per le loro cazzate. Noi stiamo perdendo un anno di sacrifici, mentre lui sta col culo sulla panchina a guardare la tv e cambiare le decisioni. È una vergogna!”.