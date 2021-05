I tifosi della Lazio ci provano, l’Atalanta ha avviato i contatti ma Buffon accetta solo l’estero

Il portiere Gigi Buffon ha annunciato ufficialmente l’addio alla Juventus, è stata una storia d’amore bellissima quella tra l’estremo difensore e la Vecchia Signora. La breve parentesi con la maglia del Psg non ha cambiato il giudizio dei tifosi bianconeri, Buffon continua ad essere un idolo dentro e fuori dal campo. Nell’ultima stagione non è stato preso molto in considerazione, il classe 1978 ha intenzione di sentirsi ancora protagonista oppure appenderà i guanti al chiodo. Sono in corso valutazioni e molto dipenderà dalle offerte, Buffon è un portiere in grado di garantire almeno un’altra stagione ad alti livelli, l’intenzione è superare nuovi record.

Le offerte per Buffon

Sono già arrivate tantissime offerte per Gigi Buffon, dall’Italia e dall’estero. In Serie A la squadra che ha già fatto un tentativo è stata l’Atalanta, i tifosi della Lazio si sono attivati per provare a convincere il portiere, voci anche sul Genoa. Buffon ha già preso una decisione, non indosserà una maglia diversa da quella della Juventus in Serie A. Una scelta personale di un grandissimo professionista che è legato ai colori bianconeri. L’estremo difensore sta invece valutando le proposte dall’estero, in particolar modo dalla Mls. Una decisione arriverà entro le prossime settimane ma la volontà di Gigi è chiara: o l’estero o il ritiro dal mondo del calcio giocato.