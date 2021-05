Calcio estero, passi falsi pesantissimi di Real Madrid e Psg

Non solo il big match in Serie A tra Juventus e Milan, si sono giocate altre due partite interessanti nel calcio estero che hanno fornito nuove indicazioni. In Liga è tutto nelle mani dell’Atletico Madrid che ha sempre più chance di vincere il titolo. Il Real Madrid ha fallito un’occasione d’oro, la squadra di Zidane ha pareggiato in casa contro il Siviglia, 2-2 il risultato finale. Ospiti in vantaggio con Fernando, nel secondo tempo i gol di Asensio, Rakitic ed a tempo quasi scaduto Hazard.

In Francia passo falso del Psg, il Lilla è ormai ad un passo dalla storica vittoria. La squadra di Pochettino non è andata oltre l’1-1, vantaggio ospite con Neymar, il Rennes ha raggiunto il pareggio con Guirassy. Il Psg adesso è distante tre punti dalla vetta, a due giornate dal termine.