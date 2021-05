Serie C, focolaio di Coronavirus: posticipata la partita dei playout Fano-Imolese

Si torna in campo per la Serie C, continua il programma con playoff e playout. In particolar modo oggi si disputeranno partite interessanti per evitare la retrocessione, il Bisceglie dovrà vedersela con la Paganese, mentre il Ravenna contro il Legnago. La sfida tra Fano e Imolese è stato invece posticipata a causa di un focolaio da Coronavirus, la conferma è arrivata direttamente dalla Lega Serie C.

“La Lega Italiana Calcio Professionistico dispone che, a seguito di un Cluster di Infezione da Sars-Cov-2 nel gruppo squadra della Società ALMA JUVENTUS 1906 Fano”, “al fine di arginare il rischio di diffusione del contagio”, si esprime parere igienico-sanitario contrario alla disputa della partita A.J. Fano–Imolese e che la gara, in programma sabato 15 maggio 2021, Stadio “Raffaele Mancini”, Fano, venga rinviata a data da destinarsi”.