Fiorentina, show di Commisso: “ho speso 82 milioni di euro, vendo solo a un fiorentino”

E’ arrivato il momento dei bilanci in casa Fiorentina. Il club viola ha raggiunto la salvezza, ma la stagione può essere considerata al di sotto delle aspettative. Il presidente Commisso ha investito tanto per il club e adesso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Ho comprato la Fiorentina e dopo 8 mesi è cominciato il disastro del Covid. Negli ultimi due anni noi abbiamo perso, cash, 38 milioni di euro. Oltre questi, 44 milioni li abbiamo spesi per i giocatori. Siamo arrivati a mettere nello spazio di due anni 82 milioni cash, non debiti. I debiti li faccio in America e qui porto soldi veri. A nessuno a Firenze conviene di parlare di questo. I soldi sono problemi di Commisso, se la squadra va male sono invece problemi vostri. Qui a Firenze siete tutti ricchi. Io allora voglio tornare in America e vendere la Fiorentina ai fiorentini ricchi. Però in due settimane voglio 335 milioni e dovete mettere 35 milioni di caparra. Vi do una settimana e mezzo per fare questo, poi si fa il contratto: prendete tutti i ricchi della città, dai giornalisti in su, e io vi darò quello di cui avete bisogno per comprarla”.

Poi il campo, da Vlahovic a Gattuso. “Il nuovo allenatore? Sarà un allenatore vincente”. Sull’attaccante: “il nostro desiderio è quello di tenerlo e di accontentarlo. Non ci sono stati incontri nelle ultime settimane per il rinnovo. Finiamo la stagione e quando ci sarà una soluzione darò una risposta in merito. Ma ho intenzione di tenerlo”.