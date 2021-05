Si è conclusa la 37ª giornata del campionato di Serie B, la stagione è entrata ormai nella fase finale. La Salernitana vince contro l’Empoli ma non può ancora festeggiare la promozione, la squadra del presidente Lotito dovrà vincere nell’ultimo match contro il già retrocesso Pescara. Balotelli trascina il Monza, successo sul campo del Cosenza. Il Lecce non è andato oltre il pareggio casalingo contro la Reggina. E’ bagarre per la corsa playoff, il Venezia non è andato oltre il pareggio contro il Pordenone, sconfitta per il Cittadella contro l’Ascoli. Vittorie importantissime di Chievo, Brescia e Spal. Nell’ultimo match Frosinone e Vicenza si dividono la posta. Tutti i risultati e la classifica.

I risultati di Serie B, 37ª giornata

ASCOLI-CITTADELLA 2-0

BRESCIA-PISA 4-3

COSENZA-MONZA 0-3

CREMONESE-PESCARA 3-0

ENTELLA-CHIEVO 1-3

LECCE-REGGINA 2-2

FROSINONE-VICENZA 1-1

REGGIANA-SPAL 1-2

SALERNITANA-EMPOLI 2-0

VENEZIA-PORDENONE 0-0

LA CLASSIFICA