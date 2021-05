I risultati di Serie B, 38ª giornata LIVE: i verdetti per promozione, playoff e retrocessione

La Serie B in campo per la 38ª giornata, si tratta dell’ultimo turno. Il campionato cadetto ha regalato tantissime emozioni, si è dimostrato molto equilibrato per gli obiettivi di promozione, playoff e salvezza. L’Empoli è già in Serie A, mentre Entella, Pescara e Reggiana in Serie C. E’ tutto nelle mani della Salernitana per decidere la seconda promozione, la squadra di Castori affronta il Pescara già retrocesso. Il Monza affronta il Brescia in casa, il Lecce sul campo dell’Empoli. In zona playoff scontro diretto tra Cittadella e Venezia, il Chievo contro l’Ascoli e la Spal contro la Cremonese. Chiudono Vicenza-Reggiana, Pisa-Entella, Pordenone-Cosenza e Reggina-Frosinone.

I risultati di Serie B, 38ª giornata

CHIEVO-ASCOLI 1-0

CITTADELLA-VENEZIA 0-0

EMPOLI-LECCE 0-1

VICENZA-REGGIANA 1-0

MONZA-BRESCIA 0-0

PESCARA-SALERNITANA 0-0

PISA-ENTELLA 0-1

PORDENONE-COSENZA 0-0

REGGINA-FROSINONE 0-0

SPAL-CREMONESE 0-0

LA CLASSIFICA