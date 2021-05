Benevento, la punizione del presidente Vigorito: trasferta a Torino in pullman, almeno 12 ore di viaggio

La retrocessione in Serie B del Benevento non è stata gradita dal presidente Vigorito. Dopo una prima parte di stagione veramente eccezionale la squadra è crollata nel girone di ritorno. Il rendimento è stato sicuramente deludente e il pareggio casalingo contro il Crotone ha praticamente condannato la squadra di Filippo Inzaghi alla retrocessione, poi l’ufficialità è arrivata dopo il pareggio del Torino contro la Lazio.

La squadra affronterà nell’ultimo match di campionato proprio il Torino, ma sarà una partita inutile perché i punti di svantaggio sono quattro ad una giornata dal termine. Il numero uno del Benevento avrebbe deciso di punire la squadra e costringerà i calciatori a viaggiare in pullman fino a Torino e non in aereo come da consuetudine delle ultime trasferte. Ben 12 ore di viaggio prima di una partita comunque inutile.