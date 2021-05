Polveriera Juventus, lite tra Paratici e Nedved: lo scontro è su Pirlo

E’ una situazione difficilissima in casa Juventus, è andata in scena una lite tra Paratici e Nedved. La stagione dei bianconeri può essere considerata da dimenticare, in campionato occupa la quinta posizione e la qualificazione in Champions League si è allontanata tantissimo. In Europa è stata eliminata agli ottavi di finale da una squadra nettamente inferiore come il Porto. La Vecchia Signora si giocherà il futuro nelle prossime partite, dovrà conquistare la qualificazione in Champions League e vincere la Coppa Italia per provare a salvare in parte la stagione. Il futuro di Andrea Pirlo è già scritto, la decisione è stata quella di un cambio di allenatore nonostante le parole di Pavel Nedved, i nomi per il sostituto sono quelli di Allegri e Zidane.

La lite tra Nedved e Paratici

La sconfitta contro il Milan potrebbe portare pesantissime conseguenze in casa Juventus. Il rapporto tra Nedved e Paratici è sempre stato buono, ma nelle ultime ore qualcosa si è rotto. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i due sono stati pizzicati mentre discutevano a voce piuttosto alta fuori dallo Stadium, si è affrontato l’argomento del futuro di Andrea Pirlo. Paratici è stato il primo ad avanzare i dubbi sull’attuale allenatore, già dalla sconfitta contro il Benevento e dopo il ko contro il Milan avrebbe chiesto l’esonero immediato con l’idea di affidare la panchina a Tudor. Nedved invece non ha voluto abbandonare il progetto iniziato pochi mesi fa e dopo un confronto con Agnelli è stata decisa la conferma di Pirlo. L’addio con Paratici al termine della stagione è inevitabile, ma anche Pirlo dovrebbe essere sollevato dall’incarico dopo la partita contro il Bologna, nonostante la pressione di Nedved.