L’attaccante Lucas Pratto è stato vittima di un tremendo infortunio: la gamba si è spezzata a causa di un intervento durissimo del difensore. Il calciatore del Feyenoord sarà costretto a rimanere lontano dal campo per almeno 6 mesi e la stagione può dunque considerarsi terminata. L’episodio si è verificato durante la gara contro l’Ajax e ha abbandonato il terreno di gioco in barella.

Lucas Pratto ha riportato la frattura scomposta del perone della gamba destra ed è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad intervento chirurgico. L’argentino ha già iniziato la fase di riabilitazione con l’obiettivo di tornare in campo nel minor tempo possibile. In basso il VIDEO del bruttissimo infortunio.