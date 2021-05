Lazio, la Juventus libera Sarri: blitz di Tare per chiudere

Maurizio Sarri potrebbe diventare a breve il nuovo allenatore della Lazio: è andato in scena il blitz di Tare che ha dato un primo esito positivo. Il club biancoceleste si è messo subito alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi. Il presidente Lotito è rimasto spiazzato dalla decisione del futuro allenatore dell’Inter, ma si è messo subito alla ricerca del sostituto.

Sono stati valutati alcuni nomi, ma la prima scelta è stato sempre Sarri. Nelle ultime ore le parti si sono avvicinate tantissimo e la fumata bianca dovrebbe arrivare a breve. La Juventus ha deciso di non far valere l’opzione per il terzo anno di contratto, Sarri riceverà 2,5 milioni di euro e poi potrà firmare per la Lazio.