Lazio, il casting in panchina: la pista italiana, quella straniera ed il nome a sorpresa

La Lazio è alla ricerca di un nuovo allenatore. L’addio di Simone Inzaghi è stato come un fulmine a ciel sereno, i tifosi e lo stesso presidente Lotito non hanno gradito l’atteggiamento del tecnico. Il primo incontro aveva dato esito positivo, era stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto. Poi si è registrato un nuovo assalto dell’Inter ed il clamoroso passo indietro di Inzaghi. E’ partita la contestazione da parte dei tifosi, ma non sono mancati messaggi di ringraziamento per un allenatore che ha dato tutto per i colori biancocelesti.

Il casting alla Lazio

Sono tre i nomi che circolano con insistenza nell’ambiente Lazio. Il primo è sicuramente Maurizio Sarri, uno degli allenatori più importanti rimasti in circolazione. L’ex Juventus ha intenzione di tornare subito in corsa e sta valutando la proposta di Lotito, lunedì andrà in scena un incontro importante. Sono due gli ostacoli: l’aspetto economico ma anche tecnico. L’altra soluzione porta a Villas-Boas, reduce dall’esperienza al Marsiglia. E’ stato allenatore di squadre importanti, il suo curriculum è da allenatore di primissimo livello. Infine un nome a sorpresa: Andrea Pirlo. L’ex centrocampista è finito nel mirino anche del Sassuolo, la pista biancoceleste per il momento rappresenta solo una suggestione. In corsa anche Italiano dello Spezia.