Tensione Lazio-Torino, nervi tesi tra i dirigenti: Cairo trascinato via [VIDEO]

Il Torino è riuscito a strappare un punto preziosissimo nel recupero contro la Lazio, il recupero del campionato di Serie A si è concluso sul risultato di 0-0, decisivo nel finale il calcio di rigore sbagliato da Ciro Immobile. Il punteggio ha permesso ai granata di salvarsi, il Benevento in Serie B.

Non sono mancati i momenti di grande tensione, clima infuocato in tribuna tra i dirigenti. In particolar modo si vede il presidente Cairo trascinato via di peso. Il numero uno granata si è poi presentato ai microfoni di Sky Sport ed è sembrato molto più tranquillo. In basso il VIDEO.