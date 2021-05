Napoli, i media portoghesi: in pole c’è Conceicao, incontro con la dirigenza già la prossima settimana

Sergio Conceicao è il nome in pole per la panchina del Napoli. Il club azzurro ha disputato una stagione molto importante e soprattutto nella seconda parte di campionato ha conquistato una serie di risultati utili che hanno permesso di recuperare diverse posizioni in classifica. Il merito è stato anche e soprattutto di Gennaro Gattuso, l’allenatore ha compattato l’ambiente dopo una stagione difficile ed è migliorato tantissimo anche dal punto di vista tattico e del gioco. L’addio al Napoli è praticamente certo, alla base della decisione anche i rapporti con il presidente De Laurentiis ed una parte dei calciatori.

Napoli, Conceicao in pole

Il Napoli è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione e nelle ultime settimane sono circolati tantissimi nomi. Quello che stuzzica di più è sicuramente quello di Sergio Conceicao, secondo quanto riporta la stampa portoghese l’ex centrocampista potrebbe arrivare in Italia la settimana prossima per incontrare la dirigenza azzurra e gettare la basi per un accordo. Conceicao aveva raggiunto l’intesa verbale con il Porto per il rinnovo del contratto, ma la fumata bianca definitiva non è arrivata. Le soluzioni italiane portano a Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, ma il sogno del presidente De Lautentiis si chiama Conceicao.