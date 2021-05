Emergono nuovi retroscena che riguardano l’attaccante Neymar su una vicenda fuori dal campo. La Nike ha deciso di interrompere il contratto con il brasiliano perchè non avrebbe collaborato alle indagini interne dell’azienda in seguito alle accuse di abusi sessuali. “Nike ha concluso la sua partnership con l’atleta perché si è rifiutato di collaborare a un’indagine su accuse credibili di illeciti commessi contro una dipendente”, si legge in una nota diffusa oggi in cui si precisa che “l’indagine non è approdata a conclusione”.

Nel dettaglio è stato questo il motivo che ha portato all’interruzione del contratto da 210 milioni di dollari previsto inizialmente fino al 2028. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal una dipendente nel 2016 ha raccontato che il brasiliano avrebbe tentato di costringerla a un rapporto di sesso orale in un hotel di New York. Neymar ha negato le accuse, la portavoce ha inoltre specificato che la ragione della rottura sarebbe di tipo commerciale.