Sembrava il principale indiziato per prendere il posto di Iachini sulla panchina della Fiorentina, poi il finale di stagione entusiasmante con il Napoli ha cambiato le carte in tavola. Stiamo parlando ovviamente di Gennaro Gattuso, grande protagonista della seconda parte di stagione. Ringhio è concentrato sull’ultima giornata del campionato di Serie A, l’intenzione è quella di vincere contro il Verona e staccare il pass per la prossima Champions League, sarebbe un risultato importantissimo per il club. Il futuro dell’allenatore è ancora tutto da decidere, ma dovrebbe essere lontano dal Napoli, nel corso della stagione sono andati in scena momenti di scontro che hanno portato alla rottura.

Gattuso, no alla Fiorentina

Non è completamente da escludere un ribaltone, ma il futuro di Gennaro Gattuso dovrebbe essere in un’altra squadra. I contatti con la Fiorentina sono veri, si era parlato anche di progetti ma Ringhio ha rimandato tutto al termine della stagione. E nelle ultime ore sono emerse situazioni interessanti che hanno fatto saltare il banco. La prima porta alla Juventus, il nome di Gattuso non è in pole per la panchina dei bianconeri ma è una pista comunque da seguire. Ma soprattutto Gattuso è finito nel mirino della Lazio: il rinnovo con Simone Inzaghi è sempre più incerto e Lotito potrebbe pensare ad un cambio con Ringhio in pole per iniziare un nuovo interessante progetto. E la Fiorentina valuta soprattutto Juric del Verona.