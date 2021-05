Juventus, il casting per la panchina: il sogno, il ritorno, la pazza idea e due outsider

La Juventus è concentrata sul finale di stagione, i bianconeri sono tornati pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Andrea Pirlo è reduce da due vittorie consecutive, contro il Sassuolo ma soprattutto quella contro l’Inter ed il passo falso del Milan contro il Cagliari ha aumentato le chance di quarto posto della Juventus. Tutto si deciderà nell’ultimo match, i bianconeri saranno chiamati dalla trasferta contro il Bologna, scontro ben più difficile per il Milan contro l’Atalanta, la squadra di Gasperini proverà a mantenere il secondo posto. La squadra di Pirlo è però già concentrata per la finale di Coppa Italia, proprio contro l’Atalanta. Le chance di permanenza per l’ex centrocampista sono bassissime, la dirigenza avrebbe già deciso per il ribaltone dalla prossima stagione.

Juventus, il casting per la panchina

IL SOGNO: ZINEDINE ZIDANE – Il sogno per la panchina della Juventus porta un nome e un cognome: Zinedine Zidane. Il francese ha comunicato ufficialmente l’addio al Real Madrid, la stagione con i Blancos è stata comunque all’altezza e l’allenatore ha confermato tutto il suo valore. E’ in corsa per la panchina della Nazionale francese, l’ostacolo principale per la Juventus è rappresentato dall’ingaggio da 13 milioni a stagione.

IL RITORNO: ALLEGRI – Massimiliano Allegri ha intenzione di tornare protagonista e la preferenza sulla Juventus è ancora altissima. Il rapporto con la piazza è rimasto ottimo ed il livornese è legato da un’amicizia con Andrea Agnelli. E’ però in corsa anche per la panchina del Real Madrid per sostituire Zinedine Zidane.

LA PAZZA IDEA: GATTUSO – Nelle ultime ore sono circolate con insistenza voci su un interesse della Juventus per Gennaro Gattuso. Il rapporto con il Napoli è destinato ad interrompersi dopo la probabile qualificazione in Champions League. La dirigenza bianconera ha apprezzato molto il lavoro dell’ex Milan, l’allenatore è migliorato tantissimo anche dal punto di vista tecnico e può rappresentare un’occasione per la panchina.

L’OUTSIDER 1: MIHAJLOVIC – Sinisa Mihajlovic è un vecchio pallino della Juventus. Nell’ultima stagione il serbo si è confermato ancora una volta come un ottimo tecnico e l’addio al Bologna non è da escludere. Una chiamata della Juventus potrebbe fare saltare il banco.

L’OUTSIDER 2: SIMONE INZAGHI – Anche in questo caso si tratta di un vecchio obiettivo della Juventus. La stagione con la Lazio è stata altalenante, il traguardo della Champions League non è stato raggiunto. L’intenzione è quella di alzare l’asticella e chiederà delle garanzie al presidente Lotito.