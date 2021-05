Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “sono favorevole all’arrivo di Icardi”

Zlatan Ibrahimovic è reduce da una stagione molto positiva dal punto di personale e di squadra. Si è confermato uno dei migliori attaccanti in circolazione, è riuscito a raggiungere risultati importanti con il Milan come la qualificazione in Champions League. E’ stato sfortunato a causa di un infortunio e salterà l’Europeo con la Svezia.

Nel frattempo Ibrahimovic ha ricevuto un Tapiro d’oro da Striscia la Notizia. Intervistato da Valerio Staffelli ha commentato: “Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare”.

Per il Milan circola il nome di Icardi: “sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società”.