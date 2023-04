L’uomo del giorno, Karim Benzema: dalla escort minorenne al ricatto a Valbuena fino alle auto di lusso [FOTO]

CalcioWeb

Karim Mostafa Benzema di origini algerine, ma di passaporto francese è uno degli attaccanti più forti. E’ cresciuto nelle giovanili del Lione, club con cui ha esordito nella Ligue 1. Benzema passa al Real Madrd nel 2009 per 35 milioni di euro, è finito diverse volte sotto i riflettori per vari scandali.

Durante una vacanza in una isola della Martinica ha fatto un autoscatto insieme ad un’ iguana, animale in via d’estinzione. Sui social la foto ha scatenato una polemica. Nel 2010 è finito sotto inchiesta, assieme a Franck Ribéry, per aver avuto rapporti sessuali con una escort minorenne, Zahia Dehar, ma nel 2014 i due sono stati assolti perché ignoravano la reale età della ragazza. Nel novembre 2015 viene indagato nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria nata dalla denuncia di Mathieu Valbuena, che nel giugno dello stesso anno aveva dichiarato di aver ricevuto una telefonata anonima in cui gli veniva richiesto di pagare la somma di 150 mila euro, affinché non venisse diffuso un filmato nel quale intratteneva rapporti sessuali. Più tardi si scoprì che a ricattare il centrocampista fu proprio Benzema. Da allora Benzema non è più stato convocato in Nazionale.

Benzema è anche un appassionato di auto di lusso. Negli anni ha dato vita a una collezione incredibile, per un valore totale che sfiora i 4 milioni di euro. Nel suo garage privato Benzema possiede infatti una Ferrari 488 Spider, una Lamborghini Aventador, una esclusiva Bugatti Veyron, quantità inaudite di Mercedes e Audi, oltre ad una fiammante Rolls Royce. In alto la FOTOGALLERY con l’impressionante parco auto di Benzema.