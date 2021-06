Calciomercato Milan, Ibrahimovic + Giroud: la strategia del club rossonero

Ibrahimovic con Giroud alternativa, o viceversa. E’ la strategia del Milan per la prossima stagione. Il club rossonero è reduce da una stagione molto importante, nel finale è riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. La prima parte di stagione ha messo in mostra le qualità della squadra, il Milan è stato in lotta anche per la vittoria dello scudetto. Poi la squadra ha fatto i conti con tanti infortuni e poche rotazioni e nella seconda parte ha perso tanti punti e posizioni in classifica. Nel finale il sussulto e il secondo posto in classifica con la qualificazione in Champions League.

Calciomercato Milan, tutto su Giroud

Un punto debole dell’ultima stagione del Milan è stato l’attacco. Ibrahimovic è stato il calciatore più importante ma ha fatto i conti con tanti infortuni. La dirigenza si è messa dunque alla ricerca di un’alternativa all’altezza o comunque un calciatore in grado di giocare titolare. L’identikit ideale porta a Olivier Giroud. Il calciatore è reduce da una buona stagione con il Chelsea ed è in scadenza di contratto, si tratta di un calciatore completo che non ha bisogno di presentazioni. Può rappresentare un valore aggiunto sia in termini di esperienza che dal punto di vista realizzativo. Sono andati in scena contatti positivi, la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

E gli altri reparti? In porta è coperto dopo l’arrivo di Maignan che prenderà il posto di Donnarumma. Poi l’intenzione è regalare al tecnico Pioli almeno un altro difensore ed un centrocampista.