Euro 2021, rischio focolaio. La Spagna in ansia dopo la positività di Busquets, è caos vaccini

E’ sempre più incerta la situazione in casa Spagna dopo la positività al Coronavirus del centrocampista Busquets. Il calciatore del Barcellona ha lasciato il ritiro e nella giornata di ieri è stato trasferimento in ambulanza a casa sua. Le condizioni del centrocampista non sono preoccupanti, ma è scattato l’allarme in vista delle prossime partite. Busquets ha avuto contatti continui con i compagni e c’è il serio rischio di un focolaio che potrebbe compromettere il percorso della squadra all’Europeo. Il calciatore ha giocato venerdì contro il Portogallo, ha partecipato a due interviste e quindi è entrato in contatto con tante persone.

La Spagna ha già deciso di prendere un primo provvedimento: la partita di martedì a Madrid contro la Lituania sarà giocata dall’Under 21, reduce dall’Europeo. Solo Busquets è risultato positivo al Coronavirus, i tamponi di tutti gli altri calciatori hanno dato esito negativo ma l’incubazione ha tempi diversi e quindi non sono da escludere altre positività. Ed è scoppiato anche il caso vaccini. La federcalcio locale aveva chiesto di vaccinare tutti i calciatori ma si è deciso di non ascoltare la richiesta, è stato utilizzato un trattamento diverso rispetto agli atleti che parteciperanno all’Olimpiade che sono stati o verranno vaccinati. E la Spagna calcistica rischia un autogol con l’Europeo di calcio che potrebbe essere condizionato.