A distanza di anni arrivano nuove rivelazioni che riguardano l’episodio del mancato giallo nei confronti del centrocampista Pjanic in occasione della partita tra Inter e Juventus del 28 aprile 2018, i bianconeri si imposero con il risultato di 2-3 ipotecando la vittoria dello scudetto. La sfida è diventata famosa per il mancato secondo cartellino giallo nei confronti di Pjanic per un fallo su Rafinha. Il procuratore FIGC Giuseppe Pecoraro aveva aperto un’indagine per valutare quanto successo in sala Var, ma Rizzoli aveva negato l’esistenza di materiale utile alle indagini. ‘Le Iene’ hanno deciso di tornare sull’argomento e sono emersi nuovi dettagli.

L’audio non è stato mai fornito e ‘Le Iene’ hanno chiesto l’aiuto di esperti nella lettura del labiale. Valeri nel momento dell’intervento di Pjanic esclama “Uhhhh, check!”, poi schiaccia il tasto rosso e si mette in collegamento con Orsato: “il contrasto c’è, l’ho controllato adesso”. Alessandro Giallatini, in sala come aiuto VAR, dice “il giallo c’è” e Valeri conferma “sì certo”. Poi la decisione di Orsato di non estrarre il cartellino giallo tra mille proteste.