Amburgo: scatta la festa promozione, al 99′ la beffa è atroce!

Se il finale della Bundesliga, con il suicidio del Dortmund e il Bayern Monaco campione all’ultima giornata, vi è sembrato alquanto clamoroso, quello che è accaduto in Zweite Bundesliga (la Serie B tedesca) è ben più assurdo.

Festa promozione… senza promozione

Dopo la vittoria sul Sandhausen per 0-1, i tifosi dell’Amburgo hanno fatto invasione di campo per festeggiare il ritorno in Bundesliga. La promozione era ormai certa visto che l’Heidenheim, diretta concorrente per il salto di categoria, stava perdendo 2-1 al 92′ sul campo del Regensburg.

Ma come si dice nel calcio: è finita solo quando l’arbitro fischia. Nei 7 minuti di recupero rimanenti succede l’impossibile. Prima il 2-2, poi il clamoroso 2-3 al 99′. La beffa è atroce: mentre i tifosi dell’Amburgo festeggiano, ignari di tutto, l’Heidenheim vince 2-3 e viene promosso in Bundesliga. Una figuraccia clamorosa diventata ben presto virale. L’Amburgo dovrà lavare l’onta della vergogna passando dai Playoff.