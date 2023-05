Il Barcellona è campione di Spagna per la 27ª volta: inizia la festa, poi il panico in campo | VIDEO

CalcioWeb

Il Barcellona vince matematicamente la Liga spagnola, il club blaugrana si è laureato campione per la 27ª volta nella sua storia. La squadra di Xavi è stata protagonista di una stagione di altissimo livello, in 34 partite ha collezionato 85 punti frutto di 27 vittorie, 4 pareggi e appena tre sconfitte. Il punto di forza della squadra è stato assolutamente la difesa, con appena 13 gol subito è per distacco il miglior reparto del campionato.

La partita sul campo dell’Espanyol si è conclusa sul netto risultato di 2-4. Partenza sprint del Barcellona che si porta in vantaggio di 4 gol con la doppietta di Lewandowski e Balde. Nel secondo tempo la marcatura di Kounde, nel finale i due gol dell’Espanyol con Puado e Joselu. Al fischio finale è partita la festa del Barcellona, la stagione è stata entusiasmante e Xavi si conferma uno dei migliori allenatori emergenti. Poi panico in campo per l’invasione di campo dei tifosi, i calciatori sono stati costretti a scappare negli spogliatoi.

How’s everybody feeling rn pic.twitter.com/b4gRjhocQW — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2023

Culers, this one is for YOU! 🏆 pic.twitter.com/tliyGm327Q — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2023

Noi ed il Barcellona abbiamo vissuto letteralmente lo stesso identico campionato. pic.twitter.com/JYPGTIV1GO — GA7 🇮🇹🇺🇸 (@GA7_Official) May 14, 2023