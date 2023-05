Bari-Reggina, la coreografia mozzafiato per onorare il gemellaggio | FOTO

CalcioWeb

E’ in corso la 37ª giornata del campionato di Serie B e sono in arrivo altri verdetti. Frosinone e Genoa continuano a festeggiare la promozione in massima categoria, a tenere banco è anche la lotta per i posti playoff. Sono tante le squadre in corsa per i posti fino all’ottavo, dal Sudtirol al Bari, dal Parma al Cagliari, poi Palermo, Reggina, Modena, Pisa, Venezia e Ascoli.

Proprio in zona playoff sono in campo Bari e Reggina, due squadre candidate all’eventuale salto di categoria. La squadra di Mignani ha bisogno di un punto per ufficializzare il terzo posto, quella di Inzaghi è pienamente in corsa per gli ultimi posti della griglia playoff. Lo stadio San Nicola regala spettacolo, le due tifoserie hanno onorato il gemellaggio con una coreografia spettacolare.