Due calciatori spaventati da Devil Baby: “siamo terrorizzati” | FOTO

CalcioWeb

Una vicenda particolare legata al mondo del calcio continua a scatenare motivi di discussione. Il calciatore del Chelsea Mason Mount è stato vittima di una stalker, conosciuta per caso ad una festa organizzata da Ben Chilwell. I due calciatori insieme a Billy Gilmour, hanno denunciato l’influencer Orla Melissa Sloan, conosciuta come Devil Baby. Le accuse sono stalking e minacce e la ragazza è finita a processo.

“Ero terrorizzato’, la versione di Mason Mount. Si tratta di un calciatore del Chelsea classe 1999 e della Nazionale inglese. E’ un traquartista in grado di giocare in altri ruoli del campo, dotato di una buona visione di gioco e per caratteristiche è stato paragonato a Lampard. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Vitesse e Derby County. E’ un giocatore importante anche della Nazionale inglese.

Orla Melissa Sloan è un’influencer molto seguita sui social, da quasi 88mila follower. Proprio attraverso i social avrebbe contattato Chilwell. Si tratta di un altro calciatore del Chelsea, difensore classe 1996. E’ un terzino sinistro dotato di una buona corsa ed in grado di disimpegnarsi in entrambe le fasi del gioco.

La vicenda

Dopo una frequentazione di qualche mese, la 22enne avrebbe incominciato a tempestare di messaggi e chiamate Mount e i suoi compagni di squadra. L’influencer avrebbe confermato di aver cercato con insistenza il calciatore e avrebbe addirittura cambiato il numero 21 volte, essendo bloccata da Whatsapp. Lo stesso Mount ha dichiarato di essersi sentito terrorizzato, tanto da non riuscire a dormire per giorni. Devil Baby avrebbe anche minacciato di andare al campo di allenamento e adesso rischia il carcere.

Modella e influencer, è brand ambassador di Fashion Nova, un noto brand di moda di Los Angeles. E’ nota anche per i contenuti pubblicati su OnlyFans. Adesso questa vicenda legata al calcio e il concreto rischio di pesanti conseguenze.