Prima l’Europa League, poi il ritorno in Serie A: Lamela nel mirino di una big

CalcioWeb

Questa sera il Siviglia affronterà la Juventus nella semifinale di ritorno di Europa League con in palio il pass per la finale. Dopo l’1-1 dell’andata a Torino, sarà battaglia al Ramon Sanchez Pizjuan, stadio nel quale gli spagnoli danno sempre del filo da torcere a chiunque.

Fra i calciatori a disposizione del tecnico Mendilibar anche diversi ex Serie A fra i quali figura anche Erik Lamela. L’argentino, dopo aver lasciato la Roma ed aver fatto una buona prima parte di esperienza al Tottenham, è progressivamente finito fuori dai piani tattici degli Spurs accasandosi, nella passata stagione, al Siviglia. La sua avventura in Liga potrebbe però concludersi proprio a fine stagione.

La nuova squadra di Lamela

L’argentino ha collezionato 43 presenze, 6 gol e 2 assist in stagione, vuole tornare nel giro della Nazionale e a 31 anni appena compiuti vuole capitalizzare la piena maturità tecnica e tattica provando a fare il salto di qualità in una big. La squadra in questione potrebbe essere il Milan.

In Serie A lo abbiamo già visto alla Roma da giovane, conosce il campionato e la lingua, non farebbe fatica ad adattarsi. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni, complice la probabile assenza dalla Champions del Siviglia (salvo vittoria dell’Europa League) e un contratto in scadenza 2024.

Il Milan dovrà cambiare diversi elementi della sua rosa, dopo la stagione sottotono disputata quest’anno, ed è alla ricerca di calciatori pronti, particolarmente in zona offensiva. Lamela può svariare su tutto il fronte della trequarti, è mancino e gioca a destra, posizione occupata attualmente da Messias (possibile partente) e Saelemaekers, due calciatori che non hanno mai convinto.

Con Rebic al passo di addio, il riscatto di Diaz in bilico, la situazione De Ketelaere tutta da verificare, il Milan rischia di ritrovarsi con il solo Leao e poco altro in reparto fondamentale per il 4-2-3-1 di Pioli. A prezzo di saldo, la qualità e l’esperienza di Lamela, potrebbero essere molto utili al ‘Diavolo’ anche in uscita dalla panchina.