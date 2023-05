Caso Plusvalenze, pubblicate le motivazioni del Collegio: nuova penalizzazione per la Juve

CalcioWeb

Sono state pubblicate oggi le motivazioni Collegio di garanzia dello Sport sul ricorso presentato dalla Juventus sul caso plusvalenze, che ha portato ad un rinvio alla Corte d’Appello Federale per la rimodulazione della sanzione, dopo che al club bianconero erano stati tolti i 15 punti di penalizzazione inflitti a gennaio.

Le motivazioni

Nelle motivazioni pubblicate oggi si legge che l’impianto accusatorio è solido e rimane l’articolo 4, dunque entro 30 giorni ci sarà una nuova sentenza della CAF e la Juventus avrà una nuova penalizzazione.

Non c’è contrasto tra il Codice di giustizia del Coni e quello della Federcalcio sulla possibilità di revocazione della penalizzazione, dunque il processo è stato riaperto. Nelle motivazioni vengono confermate le inibizioni per gli ex dirigenti bianconeri.

“Considerato che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus“, si legge nelle motivazioni.

Si va dunque verso una nuova sanzione: potrebbe esserci un ridimensionamento della penalizzazione, che porterebbe alla richiesta di 9 punti formulata dalla Procura Federale.