Provano a rapinare Cerci con una pistola finta: lui se ne accorge, li insulta e se ne va

Una disavventura finita in modo positivo, seppur davvero particolare. Il protagonista è Alessio Cerci, ex calciatore di Roma, Torino e Milan fra le tante maglie vestite in carriera. La scorsa notte, Cerci stava camminando in via Giovanni Volpato, nel quartiere Portuense di Roma, quando è stato avvicinato da due uomini che lo hanno minacciato.

L’ex calciatore si è visto puntare un’arma contro, probabilmente un tentativo di rapina per sottrargli l’orologio, soldi o altri oggetti di valore. E qui arriva la svolta clamorosa: Cerci si accorge che la pistola è finta, insulta i due malviventi e va a sporgere denuncia alle autorità che hanno già avviato le indagini visionando i filmati delle telecamere di zona. Tutto è bene quel che finisce bene, che coraggio però!