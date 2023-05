Coppa Italia 2023, chi è Gaia Gozzi? Carriera, gossip e vita privata della cantante

CalcioWeb

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Da una parte i nerazzurri finalisti della prossima Champions League, dall’altra i viola finalisti della Conference League, per una delle due squadre la stagione potrebbe finire con più di un trofeo (nel caso dell’Inter addirittura 3 vista la Supercoppa già in bacheca).

Si comincia, come di consueto con l’Inno Nazionale che precederà l’ingresso in campo delle due squadre. A cantarlo sarà Gaia Gozzi, giovane cantante di origini italo-brasiliane. Scopriamo di più sulla sua vita e la sua carriera.

Chi è Gaia Gozzi?

Nata a Guastalla il 29 settembre del 1997, figlia di papà Cristiano (dirigente d’azienda) e mamma Luciana (stylist di origini brasiliane), Gaia Gozzi è la più grande di tre sorelle (Gioria, 22 anni e Frida, 11 anni). Attualmente è fidanzata con Orang3, pseudonimo di Daniele Dezi, importante produttore discografico.

La sua prima apparizione in tv risale al 2016, quando supera i casting e i bootcamp di X Factor arrivando al programma serale. Entra nella squadra ‘Under donne’ capitanata da Fedez, arriva fino alla finalissima ma chiude seconda alle spalle dei Soul System di Alvaro Soler.

Qualche anno più tardi ci riprova con Amici 2020: stesso percorso, ma finale diverso. Più matura e trascinata dall’inedito “Chega” (cantato in portoghese, sarà doppio disco di platino), arriva fino in fondo al famoso programma condotto da Maria De Filippi e vince.

Nel 2021 partecipa per la prima volta a Sanremo con “Cuore Amaro”, singolo che riceverà il disco d’oro. Nello stesso anno pubblica il suo ultimo album “Alma”. Questa sera si esibirà allo Stadio Olimpico accompagnata dalla Banda dell’Aereonautica Militare.