Coppa Italia e Supercoppa per due anni consecutivi: l’Inter di Simone Inzaghi nella storia del calcio italiano

Simone Inzaghi è nella storia dell’Inter e del calcio italiano, non solo per la finale di Champions League raggiunta quest’anno che già di per sé rappresenta un traguardo straordinario per la storia nerazzurra. Con la vittoria della Coppa Italia di questa sera all’Olimpico di Roma battendo per 2-1 la Fiorentina, Inzaghi è riuscito a vincere questo titolo nazionale per il secondo anno consecutivo. Ma non solo. In questi due anni l’Inter di Inzaghi ha vinto anche la Supercoppa italiana. Con 4 trofei portati a Milano, sponda nerazzurra, in due anni, Simone Inzaghi è già tra i più titolati mister della storia del club.

Soltanto una volta nella storia del calcio, una squadra aveva vinto sia la Coppa Italia che Supercoppa per due anni consecutivi: era stata l’Inter di Roberto Mancini che ci era riuscita nel 2005 e nel 2006.

Adesso Simone Inzaghi eguaglia questo primato, che rimane dell’Inter ma non è limitato al biennio 2005-2006 bensì viene bissato anche nel 2022-2023. Ed è tutto merito del “Re delle Coppe”, mister Simone Inzaghi che già con la Lazio aveva vinto la Coppa Italia nel 2019 e la Supercoppa ben due volte nel 2018 e nel 2020, portando tra l’altro la Lazio in finale di Coppa Italia anche in un’altra occasione (2017).

Con all’orizzonte la finale più importante, il 10 giugno a Istanbul.